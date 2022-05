Concorso scuola tra caos, contestazioni e record di bocciati

Era atteso da due anni il concorso per la scuola secondaria, per la copertura di circa 33mila posti complessivi. Secondo i primi dati raccolti, però, sarebbero più le persone bocciate che quelle promosse. E per settembre si teme un boom di cattedre scoperte. Contestate numerose domande e la modalità a risposta multipla. Abbiamo cercato di capire che cosa per i candidati non ha funzionato. Ce ne parla Beatrice Barbato

04:50 min・pubblicato il 13 mag 2022