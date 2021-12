Orientamento sessuale ≠ parità di genere

Il Senato ha accantonato la discussione sul disegno di legge contro l'omotransfobia, ma continua la confusione sulla differenza tra "orientamento sessuale" e "identità di genere". Per questo episodio del nostro format "Dizionario", abbiamo quindi chiesto all'attivista @avvocathy di spiegarci ciascun termine in un modo chiaro e semplice. Guardate il video per ascoltare tutte le definizioni

02:03 min・pubblicato il 16 dic 2021