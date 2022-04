Today, il doppio cognome per i figli

I figli non avranno più automaticamente il solo cognome del padre. Lo ha detto la Corte Costituzionale in una sentenza molto importante. Ora bisogna aspettare il Parlamento. In questo video Roberta Giuili spiega come ci si è arrivati e cosa succederà ora

02:23 min・pubblicato il 29 apr 2022