Women Count, donne e lavoro: i dati dell'occupazione al Sud

Secondo l'ultimo rapporto Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, ci sono 900mila donne al Sud che non lavorano e non studiano. Il tasso di occupazione è crollato, anche prima della pandemia, ed è molto più basso dei dati europei e del resto d'Italia. Vediamo i numeri nella nuova puntata di Women Count con Roberta Giuili

01:16 min・pubblicato il 10 feb 2022