Amazon Meet&Greet: l'incontro con i concorrenti di XF13

Le sorprese qui a #XF13 non finiscono mai e questa settimana non sono state solo per i nostri concorrenti ma anche per voi fan che ci seguite da casa. Approfittando di quest’aria natalizia che ha invaso l’X Factor Dome (e non solo), Amazon ha creato un momento per incontrare i concorrenti di X Factor 2019 in un Meet&Greet all’Amazon XMAS San Babila, il pop up store di Amazon aperto per celebrare la settimana del Black Friday. Scoprite con noi come è andata!