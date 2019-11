VIDEO Amazon Fan Gift: il regalo a Sofia Tornambene

Con il Fan Gift di Amazon, una fan di Sofia, Alessandra, le ha inviato un regalo speciale. Qualcosa che possa unire la sua passione per il karate e la sua passione per il canto: un sacco per allenarsi e sfogare tutta la tensione della gara ?per diventare sempre più combattiva e per fare in modo che tu acquisisca sempre più sicurezza, perché sei davvero fortissima e non devi avere paura di nulla.? Per scoprire la reazione di Sofia, guardate qui!