video Amazon Fan Gift: il regalo alla Sierra

Il regalo di Amazon Fan Gift di questa settimana arriva da Martina per la Sierra e per loro scrive: ?ormai ogni volta che voglio rinchiudermi nel mio mondo infilo le cuffiette e vi ascolto in loop. Vi volevo ringraziare per avermi fatto cambiare idea perché ora siete davvero fondamentali?. Scoprite con noi cosa hanno ricevuto Giacomo e Massimo!