X Factor Daily 17: le assegnazioni di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta incontra le Under Donne per assegnare i pezzi che dovranno cantare durante il quarto Live Show di X Factor 2019. Giordana Petralia canterà "Highest in the Room" di Travis Scott e Sofia Tornambene canterà "Papaoutai" di Stromae.