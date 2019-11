X Factor Daily 22: Malika Ayane e l'inedito di Davide Rossi

Malika Ayane incontra l'unico rappresentate degli Under Uomini ancora in gara, Davide Rossi, per parlare del quinto Live. Sarà la serata in cui i concorrenti di #XF13 presenteranno i loro inediti sul palco dell'X Factor Dome.