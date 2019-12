X Factor Daily 32: le assegnazioni di Sfera alla Semifinale

Dopo l'eliminazione di Giordana Petralia avvenuta all'inizio del sesto Live Show, Sfera Ebbasta incontra Sofia Tornambene, l'ultima Under Donna rimasta in gara, per discutere dei pezzi che dovrà cantare durante la Semifinale di X Factor 2019.