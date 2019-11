X Factor Daily 27: le assegnazioni di Sfera per il 6° Live

Sfera Ebbasta incontra Giordana Petralia e Sofia Tornambene per assegnare le canzoni in vista del sesto Live Show di X Factor 2019. Per Giordana, la concorrente meno votata della scorsa settimana, sarà una puntata davvero complicata: all'inizio dovrà scontrarsi subito contro il concorrente che ha l'inedito meno ascoltato della settimana.