X Factor Daily 18: i consigli di Malika Ayane

Malika Ayane incontra il suo ultimo Under Uomo rimasto in gara, Davide Rossi, alle prove delle performance per il quarto Live Show sulle note di "Don't Stop Me Now" dei Queen. Come sempre, Malika dà consigli preziosi per affrontare al meglio il palco di X Factor 2019!