X Factor Daily 20: Malika Ayane alle prove di Davide Rossi

Malika Ayane assiste alle prove di Davide Rossi, l'ultimo rappresentante degli Under Uomini rimasto nella sua squadra, per il quarto Live Show di X Factor 2019. Davide canterà "Don't Stop Me Now" dei Queen, brano molto ostico, e Malika cerca di dargli i consigli giusti per superare la prova indenne nonostante il difficile confronto con Freddie Mercury.