X Factor Daily 25: le regole del quinto Live Show

I giudici di X Factor 2019 comunicano ai sette concorrenti rimasti in gara il meccanismo del quinto Live Show dedicato agli inediti: OUT NOW. Il concorrente meno votato della serata si scontrerà durante il prossimo Live con il concorrente il cui inedito sarà stato meno ascoltato dal pubblico durante la settimana. Un meccanismo totalmente nuovo, fatto apposta per celebrare il debutto degli inediti sul mercato discografico.