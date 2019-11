X Factor Daily 28: le prove delle Under per il sesto Live

Sofia Tornambene e Giordana Petralia, sotto la supervisione del giudice delle Under Donne Sfera Ebbasta, provano le performance per il sesto Live Show di X Factor 2019. Per Giordana sarà una puntata particolare, visto che comincerà con l'Ultimo Scontro durante il quale affronterà il concorrente con l'inedito meno ascoltato della settimana.