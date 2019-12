X Factor Daily 36: Tiziano Ferro e i semifinalisti

A poche ore dalla Semifinale di X Factor 2019, Tiziano Ferro incontra a sorpresa i concorrenti rimasti in gara nel backstage dell'X Factor Dome. Durante il penultimo Live Tiziano si è esibito con i concorrenti di #XF13 in un medley dei suoi più grandi successi, un'occasione unica per loro!