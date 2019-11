X Factor Daily 23: la moka assassina

È un nuovo giorno nel Loft di X Factor 2019 e che cosa c'è di meglio che iniziare la giornata con un bella tazza di caffè? Chiedetelo a Nicola Cavallaro, che per poco non ci è restato secco! La caffettiera è esplosa, imbrattando la cucina fino al soffitto O_O Per fortuna non ci sono stati feriti, le prove per il quinto Live Show (quello dedicato agli inediti) possono continuare!