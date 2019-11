X Factor Daily 27: i concorrenti al party di Billboard

Non solo prove in studioed esercitazioni: i concorrenti di #XF13 escono dallemura del Loft per il party della Billboard Music Fest, in cui hanno occasione di rilassarsi un po' e fare degli incontri molto speciali. Alessandra Amoroso abbraccia le Under Donne mentre i Booda si confrontano con Mondo Marcio.