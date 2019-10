Giordana Petrialia: X Factor 2019 è la mia occasione

Giordana si è presentata sul palco delle Audizioni in compagnia della sua adorata Dafne, l?arpa che ha incantato Torino sulle note di una particolarissima versione di Creep. Una performance che ha raccolto non solo commenti positivi ma anche diverse critiche: la concorrente delle Under Donna capitanata da Sfera Ebbasta è consapevole del lavoro che dovrà fare su se stessa e sul suo modo di cantare per renderlo meno aggressivo e più intimo, meno virtuosistico e più lineare. X Factor sarà per lei l?occasione di migliorare e mostrare la sua fragilità.