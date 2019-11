Eugenio Campagna, il cantastorie di X Factor 2019

Eugenio si è presentato sul palco delle Audizioni come cantautore consapevole di doversi cimentare con delle cover. Per questo motivo, insieme al suo giudice Mara Maionchi, sta facendo un percorso di appropriazione di brani della discografia italiana che più gli somigliano, per tematiche, composizione e timbro vocale