X Factor 2019: la scelta coraggiosa Enrico Di Lauro

Enrico ha deciso molto presto di lasciare la sua casa e vivere di sola musica, facendo il basker, l?artista di strada. Questo ha significato rinunciare a comodità come un letto caldo e un tetto sopra la testa, ma anche affetti, continuità di relazioni e rapporti umani. Nella musica ha trovato tutto ciò che cerca, dice, ma Malika la pensa diversamente e ogni occasione è buona per esercitarsi in un?arte antica quanto bella: gli abbracci e il contatto umano.