Video Il Best Of di Booda alla Finale di X Factor

Un "best of" potente e coinvolgente in perfetto 'Booda mood' quello della band romana. Si parte con una botta di energia sulle note di Heartbeat di Nneka, canzone che è valsa al trio l'ingresso a X Factor 2019. Il gruppo prosegue con un pezzo rap, 212 degli Azealia Banks, dal quadro rock e violento, che sprigiona tutta la loro grinta e forza performativa. Chiude Hey Mama di David Guetta, il Mediolanum Forum che balla e la conferma dello splendido assortimento dei tre!