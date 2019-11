Video I Booda e la competizione tra i concorrenti

Durante il quinto Live Show i concorrenti di X Factor 2019 hanno presentato ciascuno il proprio inedito, compresi i Booda con la loro Elefante. Il brano ha diviso non solo la giuria ma anche i concorrenti stessi, con gli Over molto critici sulla band romana e gli stessi Booda che non mancano di rispondere alle provocazioni. Per il sesto Live Show i Booda si misureranno con una Dea dell'Olimpo musicale, Beyoncé.