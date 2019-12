Video i Booda sono pronti per la Finale di X Factor

Dopo aver sperimentato il loro primo ballottaggio i Booda sono pronti per esibirsi con un nuovo pezzo dance capace di far tremare l'X Factor Dome, Dibby Dibby Sound di DJ Fresh VS Jay Fay ft. Ms Dynamite. Ma sono ancora più pronti per calcare il palco della Finale al Mediulanum Forum di Assago: saranno loro i Finalisti di questa edizione?