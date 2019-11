Video La jungla urbana dei Booda

Per la prima volta sentiremo i Booda esprimersi in italiano. Sono loro infatti gli autori di Elefante, insieme al loro giudice Samuel. Il pezzo è ispirato alla giungla metropolitana, territorio abitato da bestie feroci e animali possenti in un'architettura ritmica che ricorda le percussioni dell?Africa contaminate dai suoni elettronici delle città.