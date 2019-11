Video Davide esce dalla sua comfort zone

Secondo Malika Davide è il concorrente più forte dal punto di vista musicale e di potenza canora, per questo motivo gli ha assegnato un brano molto complesso per la sua vocalità, Treat You Better di Shawn Mendes. Per l'occasione Davide non solo canterà ma addirittura ballerà, abbandonando il suo pianoforte e la sua comfort zone."