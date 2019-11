Video Eugenio è il fratello maggiore delle Under Donna

Eugenio Campagna si sente un fratello maggiore per le Under Donna ed è per questo motivo che si sente libero di scherzare con Giordana sui suoi continui ballottaggi. Per Sfera Eugenio dovrebbe essere invece più maturo e supportare le ragazze più giovani, comportarsi da leader e non da bullo. Nel loft comunque l?atmosfera sembra serena e anche il cantante della categoria Over è pronto per esibirsi sulla manche orchestrale con un pezzo di Calcutta, Cosa Mi Manchi a Fare.