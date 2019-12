Video Eugenio Campagna canta per il suo pubblico a X Factor

Nello scorso Live Eugenio, in difficoltà per le critiche ricevute alla sua esibizione, ha risposto con una frase probabilmente della con leggerezza, senza pensare alle conseguenze che avrebbe potuto avere. Il suo giudice Mara Maionchi non usa mezzi termini, Eugenio è stato salvato dal suo pubblico che gli ha dimostrato grande affetto e una grande fiducia. Una fiducia e un affetto che non devono essere sprecati, esattamente come l'occasione di calcare il palco della Finale, il 12 dicembre.