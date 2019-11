Video Il respiro di Eugenio Campagna

Eugenio è un cantautore che rivendica con forza la dignità della professione del musicista. È un paroliere, un artista che riporta nella musica il suo vissuto e il suo approccio alla vita, le sue esperienze e i suoi sogni. In queste settimane a X Factor ha imparato a respirare, sia come tecnica di canto che, soprattutto, come tempo di pensiero prima dell?azione.