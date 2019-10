Giordana Petralia canta "Middle Child" di J Cole

Doppia performance per Giordana Petralia agli Home Visit di X Factor 2019. Dopo essersi esibita in "Middle Child" di J.Cole con la sua amica arpa, a richiesta di Sfera Ebbasta la ragazza canta "I Know Where I'Ve Been" cantata da Queen Latifah nel musical "Hairspray" senza il suo strumento preferito ma con il pianoforte.