Video Il medley degli inediti di X Factor 2019

I concorrenti di X Factor 2019 si esibiscono in un medley dei loro inediti. Ad aprire le danze stavolta è Eugenio Campagna che ci ripresenta la sua Cornflakes. Empatico e romantico come sempre, le note del suo brano sono ormai un carillon per le nostre orecchie. È poi il turno di Davide Rossi, che ci fa sognare ancora una volta sulle note di Glum. Il brano si sposa perfettamente alla sua impeccabile vocalità e ci fa volare alto! Si cambia genere e scendono in campo i Sierra con la loro Enfasi. Graffianti e travolgenti come al solito, il loro brano è ormai una hit che tutti cantano a squarciagola. Pelle d'oca sulla performance di Sofia Tornambene e la sua A domani per sempre, riflessione della stessa ragazza sulla vita attorno a lei, scritta a soli 14 anni. Ecco che siamo tutti con i lucciconi agli occhi. Asciugate le lacrime, l'X Factor Dome si scatena di fronte alla potenza di Nicola Cavallaro che, con la sua Like I Could, si mangia il palcoscenico per l'ennesima volta. E' magia nera con i Booda, che chiudono il giro e ci fanno riascoltare Elefante. Adrenalina pura ed esplosione di energia, il trio si conferma ormai una garanzia e ci fa ballare ancora una volta.