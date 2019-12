Video Le canzoni preferite dei semifinalisti di X Factor

I semifinalisti si esibiscono in un medley dei loro pezzi preferiti. È la manche "My Song", in cui sono stati i concorrenti stessi a scegliere la canzone da cantare sul palco della Semifinale di X Factor. Apre le danze Davide Rossi che porta dalla cameretta al palco di X Factor, Uptown Funk di Bruno Mars. Il ragazzo segue il consiglio di Malika, tira fuori un po’ di spocchia e tanta energia, scatenando tutta l’arena. Portano sul nostro palco il king della trap latina, Bad Bunny, La Sierra con il brano Ni Bien Ni Mal. Audaci e mistici, i due sono un’esplosione di energia! Canta tutto l‘amore per il suo idolo, Freddie Mercury, Sofia Tornambene sulle note di Love Of My Life dei Queen. Una versione intima e intensa, che riflette perfettamente la sua personalità. Chiudono il giro i Booda con Level Up della statunitense Ciara. Un brano ricco di significato, quello scelto dal trio, attraverso il quale proprio Federica e Martina si sono conosciute. Tanto blues e tanto ritmo, una conclusione di gara più che dignitosa.