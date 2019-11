Video Nicola Cavallaro e la presentazione del suo inedito

Finalmente questo giovedì per Nicola è arrivato il momento di debuttare sul palco di X Factor Italia con un proprio singolo. Il pezzo si chiama Like I Could e vanta la firma di Tom Walker, cantautore britannico autore della hit Leave A Light On con cui Nicola Cavallaro ha conquistato definitivamente Mara agli Home Visit di #XF13.