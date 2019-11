Video le critiche di Samuel a Nicola Cavallaro

Nel corso del quinto Live Show, dopo aver ascoltato il suo inedito, Like I Could, Samuel ha criticato fortemente la scelta di un brano in inglese. Secondo il giudice infatti tale decisione è fuori fuoco rispetto a Nicola e soprattutto è contraddittoria rispetto a ciò che Mara ha sempre sostenuto, ovvero la necessità di cantare in italiano. Per tutta risposta la giudice degli over ha nuovamente selezionato per Nicola Cavallaro un brano in inglese, The Sound of Silence.