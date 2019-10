I concorrenti di X Factor 2019

I giudici hanno fatto le loro scelte, 12 sono i concorrenti che si sono guadagnati l'accesso ai Live Show di #XF13. La squadra degli Under Uomini di Malika Ayane schiera Davide Rossi, Enrico di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Per la squadra delle Under Donne di Sfera Ebbasta: Sofia Tornambene, Giordana Petralia e Mariam Rouass. Per gli Over le scelte di Mara Maionchi sono state Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro. Infine tra i Gruppi di Samuel troviamo i Booda, i Sierra e i Seawards.