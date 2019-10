I Seawards e il mash up di "Cry Me A River" e "Say My Name"

"Cry Me A River" di Justin Timberlake e "Say My Name" delle Destiny's Child sono i brani scelti dai Seawards per il mash up con cui tentano l'accesso ai Live Show di X Factor 2019. Il duo, fresco di formazione, per Samuel è già molto a fuoco.