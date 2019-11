Video il primo concerto dei concorrenti di X Factor 2019

Il 23 novembre presso l'Auditorium La verdi di Milano i concorrenti si sono esibiti per la prima volta fuori dall'X Factor Dome, davanti a un pubblico di circa 800 persone venute appositamente per vedere il loro preferito. È stata l'opportunità per loro di percepire quanto amore e quanto seguito li aspetta fuori dal programma e quanta strada hanno fatto finora