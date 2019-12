Video Sofia Tornambene: dal numero 26197 alla Semifinale

Nella scorsa puntata i giudici hanno criticato Sofia, secondo il suo giudice Sfera Ebbasta il motivo non risiede nella performance della sua concorrente ma dal fatto che a questo punto della gara tutte le armi sono lecite per ottenere la vittoria Finale, compresi gli attacchi diretti. Ma tutto questo non ferma la determinazione di Sofia, che ripercorre le tappe che dalla sua prima audizione e quel numero, 26197, l'hanno portata ad essere nella rosa dei cinque concorrenti che si giocano la Finale.