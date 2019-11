Video Sofia, la cantautrice di X Factor 2019

Sofia è arrivata a X Factor con un brano suo, "A domani per sempre." Nel corso dei diversi step di selezione si è cinentata con cover che ha reso indimenticabili per poi lasciarsi guidare dal suo giudice durante i primi 4 Live, superando i propri limiti e la propria timidezza. Oggi Sofia è pronta a tornare sul palco con il brano che ci ha incantati alle Audizioni in una nuova veste.