Video la magia nella voce di Sofia Tornambene

Secondo il suo giudice Sfera Ebbasta Sofia Tornambene ha un potere: ogni nota che canta è in grado di entrare dentro l'anima dell'ascoltatore e fargli provare la magia di un'emozione profonda. Il suo percorso è costellato di sfide e in questo sesto Live Show Sofia non mancherà di stupirci con una versione molto personale di Love You di Woodkid.