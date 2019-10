X Factor 2019: Malika Ayane sceglie Davide Rossi

Dovrebbe godersi un po' di più l'esibizione e correre un po' meno, è questo il giudizio di Malika Ayane su Davide Rossi. Il ragazzo ha studiato tanto, e si vede, ma dovrebbe perfezionare il suo stile. E chi meglio della dama per aiutarlo in questo? Davide è il primo Under Uomo che stacca il biglietto per i Live di X Factor 2019!