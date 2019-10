X Factor 2019: Samuel sceglie i Seawards

Sono i Seawards a spuntarla sui Kyber e guadagnarsi l'ultimo posto nella squadra dei Gruppi di Samuel. La loro urgenza espressiva e il loro desiderio di comunicare sono arrivati dritti al cuore del loro giudice, che non ha potuto far altro che assicurargli un posto per i Live di X Factor.