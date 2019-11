Video X Factor Replay - Quarto Live Show

L'ologramma di Gianna Nannini come se fossimo a Star Wars, trap a manetta, Mara Maionchi carica a pallettoni e un'eliminazione, quella dei Seawards, che non ci aspettavamo! Questo e molto altro nel quarto Live Show di X Factor 2019 che puoi rivivere in questo riassuntone.