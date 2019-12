X Factor 2019: LA FINALE

I Booda, Davide Rossi, la Sierra e Sofia Tornambene sono i quattro concorrenti che giovedì 12 dicembre si sfideranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago (MI) per vincere X Factor 2019. Ospiti della serata: Robbie Williams, Ultimo e Lous and the Yakuza.