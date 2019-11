X Factor 2019: il terzo capitolo di Giordana Petralia

Giordana è forse la concorrente che riceve più critiche dai giudici di X Factor: per la sua voce a volte troppo potente, per l'uso dell'arpa o per la sua assenza, tutte osservazioni secondo il suo giudice Sfera Ebbasta pretestuose. Questo per Giordana è il terzo capitolo del libro che sta scrivendo a X Factor 2019