Il quinto Live Show di X Factor 2019

Non stiamo più nella pelle per il quinto Live Show di X Factor 2019, che andrà in onda giovedì 21 novembre alle 21:15 su Sky Uno. Sarà la puntata in cui i sette concorrenti rimasti in gara finora presenteranno i loro inediti ufficiali sul palco dell'X Factor Dome e debutteranno finalmente nel mercato discografico. Ad animare la serata ci penseranno tre ospiti davvero bomba: Mahmood, Gemitaiz e MadMan!