Attore neozelandese, Russell Crowe ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per "Il gladiatore" di Ridley Scott. Tra i suoi altri ruoli noti, quello del matematico John Nash in "A Beautiful Mind" di Ron Howard, del il capitano Jack Aubrey in "Master & Commander - Sfida ai confini del mare" e del pugile James J. Braddock in "Cinderella Man - Una ragione per lottare".