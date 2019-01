Sky Cinema Adventure

Da venerdì 1 a giovedì 28 febbraio, si accende Sky Cinema Adventure, un canale interamente dedicato ai migliori film d’avventura con oltre 80 titoli in programmazione Tra i titoli proposti non mancheranno i film della saga di TOMB RAIDER, il fantasy JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA e l’action-movie SANCTUM Da non perdere la prima visione di sabato 9 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 23.10 su Sky Cinema Adventure TERRE SELVAGGE