In sala dal 10 febbraio, "Corro da te" è il nuovo film di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. La commedia racconta la storia di Gianni, un quasi cinquantenne in carriera a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta tra i suoi testimonial i più grandi atleti del momento. Disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno, per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle.