Sull’isola selvaggia di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup (Mason Thames; Black Phone, For All Mankind) si distingue. Figlio creativo ma trascurato del capo Stoick l’immenso (Gerard Butler, che riprende il suo ruolo di doppiatore dal franchise animato), Hiccup sfida secoli di tradizione quando fa amicizia con Sdentato, un temuto drago Furia Buia. Il loro improbabile legame rivela la vera natura dei draghi, sfidando le fondamenta stesse della società vichinga. Con la fiera e ambiziosa Astrid (Nico Parker, candidata ai BAFTA; Dumbo, The Last of Us) e l’eccentrico fabbro del villaggio Gobber (Nick Frost; Biancaneve e il cacciatore, Shaun of the Dead) al suo fianco, Hiccup affronta un mondo lacerato dalla paura e dall’incomprensione Quando emerge un’antica minaccia, che mette in pericolo sia i vichinghi che i draghi, l’amicizia di Hiccup con Sdentato diventa la chiave per forgiare un nuovo futuro. Insieme, devono percorrere il delicato sentiero verso la pace, librandosi oltre i confini dei loro mondi e ridefinendo cosa significhi essere un eroe e un leader.